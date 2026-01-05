Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Misteri Kematian Satu Keluarga di Tanjung Priok, Polisi Tunggu Hasil Zat Beracun

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |10:53 WIB
Misteri Kematian Satu Keluarga di Tanjung Priok, Polisi Tunggu Hasil Zat Beracun
A
A
A

JAKARTA - Polisi masih belum mengungkap penyebab kematian keluarga di rumah kontrakan kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut). Diketahui, dalam peristiwa tersebut tiga orang tewas mengenaskan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno mengungkapkan, penyidik belum dapat menyimpulkan penyebab kematian lantaran masih menunggu hasil pemeriksaan medis.

"Untuk penyebabnya masih dianalisa," kata Onkoseno kepada awak media, Senin (5/1/2025).

Ia menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berada pada hasil pemeriksaan toksikologi dari tim kedokteran forensik yang hingga kini belum diterima pihak kepolisian. Toksikologi sendiri merupakan ilmu tentang zat beracun yang berbahaya.

"Iya (masih menunggu hasil toksikologi), itu belum tahu kapan keluar dan bisa diungkap," ujarnya.

Kendati demikian, Onkoseno menegaskan pihaknya tetap berkomitmen melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna mengungkap peristiwa tersebut hingga tuntas.

Sebelumnya, satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya  di Tanjung Priok pada Jumat, 2 Januari 2026.Dari empat anggota keluarga, tiga diantaranya meninggal dunia, sementara satu orang lainnya dilarikan ke rumah sakit (RS) untuk mendapat perawatan.

 

