Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Olah TKP Bersama Tim Dokkes

JAKARTA - Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, Iptu Seno Aji Pradana, menyebutkan bahwa hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus dugaan keracunan yang dialami satu keluarga di Jalan Warakas VIII, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan satu orang dalam kondisi kritis.

"Selanjutnya kami melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim identifikasi dan Dokkes Polres. Untuk saat ini, penyebab kematian masih kami dalami," ujarnya kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Menurutnya, jenazah tiga korban telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk keperluan autopsi. Ketiga korban terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki yang merupakan seorang ibu dan dua anak.

Berdasarkan informasi di lapangan, tiga korban meninggal dunia masing-masing bernama Afiah Al Adikah Jamaludin (27), Adnan Al Abrar Jamaludin (13), serta sang ibu, Siti Solihah (50). Sementara itu, satu korban lainnya, Abdullah Syauqi Jamaludin (22), dalam kondisi kritis dan telah dilarikan ke RSUD Koja, Jakarta Utara, untuk mendapatkan penanganan medis.

Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian guna memudahkan proses penyelidikan dan olah TKP. Hal tersebut dilakukan karena banyak warga yang berkerumun di sekitar lokasi untuk menyaksikan jalannya proses evakuasi dan penyelidikan.

(Awaludin)