INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Pejalan Kaki Tewas Terlindas Bus Transjakarta di Cilandak Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |19:23 WIB
Tragis, Pejalan Kaki Tewas Terlindas Bus Transjakarta di Cilandak Jaksel
Bus Transjakarta tabrak pejalan kali di Jaksel (Foto: Ist/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria pejalan kaki berinisial S (27) tewas di bus stop Taman DDN, Jalan Margasatwa Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Korban S meninggal setelah terlindas ban belakang bus Transjakarta.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pukul 14.20 WIB. Kejadian bermula ketika bus Transjakarta itu melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Margasatwa Raya.

“Bus Transjakarta NRKB B-7756-TGC yang dikemudikan oleh saudara SH melaju dari arah timur menuju ke arah barat di Jalan Margasatwa Raya wilayah Jakarta Selatan," kata Ojo, Kamis (12/2/2026).

Sesampainya di lokasi kejadian, kata dia, diduga roda belakang bus Transjakarta tersebut melindas korban S. “Sesampainya di TKP, tepatnya di bus stop Taman DDN, diduga roda belakang kendaraan bus Transjakarta NRKB B-7756-TGC melindas seorang pejalan kaki saudara S,” ujarnya.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi. “Akibat dari laka lantas tersebut, seorang pejalan kaki saudara S mengalami luka dan meninggal dunia di TKP. Kemudian, dibawa ke RSUP Fatmawati untuk dimintakan visum et repertum,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini kasus tersebut masih ditangani Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.

(Arief Setyadi )

      
