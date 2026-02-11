Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral 2 Motor Adu Banteng di Palmerah Jakbar, 1 Orang Tewas di Lokasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |17:23 WIB
JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua sepeda motor di Jalan KH. Taisyir, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut juga viral di media sosial setelah videonya beredar luas.

“Korban meninggal pengendara sepeda motor saudara MCA (19)," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto, Rabu (11/2/2026).

Joko menerangkan, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada Selasa (10/2) sekitar pukul 21.30 WIB. Kecelakaan bermula ketika korban melaju dari arah utara menuju selatan di jalan tersebut.

“Setibanya di dekat Kompleks Migas III wilayah Palmerah, tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya," ujarnya.

Korban kemudian jatuh ke kanan jalan. Lalu, korban ditabrak oleh sepeda motor yang melaju dari arah selatan ke utara atau arah sebaliknya dengan korban.

 

