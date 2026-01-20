Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Suami Wamendikti Saintek Stella Christie Kecelakaan Parah saat Ski di Gunung Aspen

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |16:37 WIB
Breaking News! Suami Wamendikti Saintek Stella Christie Kecelakaan Parah saat Ski di Gunung Aspen
Suami Wamendikti Saintek Stella Christie Kecelakaan Parah saat Ski di Gunung Aspen
A
A
A

JAKARTA -  Suami Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Riset (Wamendikti Saintek), Stella Christie, mengalami kecelakaan parah saat berada di Gunung Aspen, Colorado, Amerika Serikat.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Wamendikti Stella melalui unggahan di akun Instagram Story miliknya.

Dalam unggahan tersebut, Stella memperlihatkan foto sang suami, Profesor Bartek Czech, yang tengah terbaring di rumah sakit. Ia pun meminta doa dari masyarakat atas kondisi suaminya.

“Mohon doa,” tulis Wamendikti Stella dikutip Okezone, Selasa (20/1/2026).

Stella menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat suaminya sedang melakukan aktivitas ski di Aspen. Mengetahui kejadian itu, Stella pun langsung bertolak menuju Amerika Serikat.

“Kecelakaan parah kemarin waktu ski di Aspen setelah pertemuan dengan para fisikawan dan AI. Saya dalam perjalanan ke US,” ujar Stella.

Stella memastikan bahwa pria yang ada dalam foto tersebut adalah suaminya, yang dikenal sebagai fisikawan ternama di dunia. Ia juga menegaskan hubungan personal mereka.

 

Telusuri berita news lainnya
