Mobil Listrik Tabrak Separator Busway di Gatsu, Lalin Arah Kuningan Jaksel Macet

JAKARTA - Mobil listrik menabrak separator jalur Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan tepatnya di samping Gerbang Tol Semanggi 1.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @TMCPoldaMetro, Jumat (27/2/2026), kendaraan tersebut menabrak pembatas jalur bus Transjakarta yang berada di sisi jalan. Tampak sejumlah petugas telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan.

Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan maupun ada tidaknya korban dalam peristiwa tersebut. Akibat kejadian yang terjadi sekira pukul 06.37 WIB itu, arus kendaraan yang mengarah ke kawasan Kuningan terpantau mengalami tersendat pada jam sibuk pagi.

“Saat ini sedang dalam penanganan, untuk arus lalu lintas mengarah Kuningan mengalami tersendat,” kutip akun Instagram @TMCPoldaMetro.

Proses evakuasi kendaraan masih berlangsung. Situasi lalu lintas juga masih dalam penanganan petugas.

(Arief Setyadi )

