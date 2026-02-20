Korban Luka-Tewas Akibat Jalan Rusak Melonjak, Polda Metro: Paling Banyak di Bekasi

JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat wilayah Bekasi dan sekitarnya menjadi daerah yang paling mendominasi korban luka hingga korban jiwa akibat kecelakaan karena jalan berlubang. Kerusakan jalan dipicu curah hujan tinggi sejak awal 2026.

“Ada peningkatan dibanding tahun lalu, yang paling banyak di wilayah Bekasi Kota. Tercatat ada beberapa korban laka yang salah satu faktornya karena jalan, dari Januari s.d. hari ini,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin, Jumat (20/2/2026).

Namun, Komarudin belum menjelaskan secara rinci jumlah korban luka maupun korban jiwa akibat jalan berlubang. Ia menambahkan, data tersebut menjadi bahan evaluasi bersama instansi terkait.

“Data ini tentu menjadi salah satu bahan dalam evaluasi rutin yang dilakukan bersama instansi terkait,” ujarnya.

Sebagai informasi, seorang pelajar dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Matraman, Jakarta Timur, pada Senin 9 Februari 2026 sekitar pukul 06.30 WIB. Kecelakaan tersebut terjadi setelah korban terperosok ke jalan berlubang.