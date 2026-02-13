Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pejalan Kaki Terlindas di Jaksel, Manajemen Transjakarta Serahkan Kasusnya ke Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |02:01 WIB
Pejalan Kaki Terlindas di Jaksel, Manajemen Transjakarta Serahkan Kasusnya ke Polisi
Bus Transjakarta (Foto: Dok)
JAKARTA - Manajemen PT Transjakarta buka suara terkait seorang pria pejalan kaki berinisial S (27) yang tewas diduga terlindas di bus stop Taman DDN, Jalan Margasatwa Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. PT Transjakarta menyampaikan duka cita atas insiden tersebut.

“PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyampaikan rasa duka cita dan belasungkawa yang mendalam atas insiden yang terjadi di Jalan Margasatwa Raya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2),” kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardhani, Kamis (12/2/2026).

Ayu menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penanganan dan penyelidikan kepada Polda Metro Jaya. 
“Saat ini, kami menyerahkan seluruh proses penanganan dan penyelidikan kepada pihak kepolisian serta menghormati prosedur hukum yang berjalan. Kasusnya saat ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.20 WIB. Kejadian bermula ketika bus TransJakarta melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Margasatwa Raya.

“Bus Transjakarta NRKB B-7756-TGC yang dikemudikan oleh saudara SH melaju dari arah timur menuju ke arah barat di Jalan Margasatwa Raya wilayah Jakarta Selatan," kata Ojo.

