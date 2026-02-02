Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jeep Jetour dan BMW Tabrakan di Tol Jagorawi hingga Terbakar, 2 Orang Jadi Korban

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |12:54 WIB
Jeep Jetour dan BMW Tabrakan di Tol Jagorawi hingga Terbakar, 2 Orang Jadi Korban
Ilustrasi Kecelakaan di Tol Jagorawi
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan melibatkan dua kendaraan terjadi di Tol Jagorawi. Bahkan akibat kejadian itu salah satu mobil sempat mengalami kebakaran ringan hingga menyebabkan dua orang menjadi korban.

"Dua Orang luka ringan atau luka bakar ringan bagian tangan," kata Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Akhmad Jajuli, Senin (2/2/2026).

Dikatakan Akhmad, peristiwa kecelakaan tersebut karena dipengaruhi kurang antisipasi dari pengedara. Kecelakaan melibatkan kendaraan pertama Jeep Jetour B 1934 AZQ dengan pengemudi bernama M Raza Al Zahra Nugraha (25) seorang mahasiswa.

Kemudian, kendaraan kedua BMW B 2904 PBU Dumas Prasetya (22) seorang mahasiswa.  Sementara dalam hal ini yang menjadi korban yakni, M Raza Al Zahra Nugraha dan perempuan Indria Rahman (24).

Menurut Akhmad, kedua kendaraan datang dari Ciawi menuju Jakarta. Kendaraan 1 berjalan di bahu kiri. Kemudian datang kendaraan dari lajur 2 hendak menyalip dari bahu kiri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3196996/kecelakaan-DYCU_large.jpg
Sosok Pejabat Pemkab Bekasi yang Tewas Kecelakaan di Tol Cipularang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196921/kecelakaan-vp2N_large.jpg
Pejabat Pemkab Bekasi Tewas Kecelakaan di Tol Cipularang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196579/kecelakaan-minE_large.jpg
Mobil Boks Terguling Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196550/viral-nQHi_large.jpg
Suami Wamendikti Stella Kecelakaan saat Main Ski di AS, Istana Minta KBRI Beri Bantuan Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196463/pemerintah-a1ZA_large.jpg
Breaking News! Suami Wamendikti Saintek Stella Christie Kecelakaan Parah saat Ski di Gunung Aspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/18/3195636/crane_roboh-QXpw_large.jpg
Lagi, Crane Roboh di Thailand Tewaskan 2 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement