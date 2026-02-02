Jeep Jetour dan BMW Tabrakan di Tol Jagorawi hingga Terbakar, 2 Orang Jadi Korban

JAKARTA - Kecelakaan melibatkan dua kendaraan terjadi di Tol Jagorawi. Bahkan akibat kejadian itu salah satu mobil sempat mengalami kebakaran ringan hingga menyebabkan dua orang menjadi korban.

"Dua Orang luka ringan atau luka bakar ringan bagian tangan," kata Kepala Induk PJR Tol Jagorawi Kompol Akhmad Jajuli, Senin (2/2/2026).

Dikatakan Akhmad, peristiwa kecelakaan tersebut karena dipengaruhi kurang antisipasi dari pengedara. Kecelakaan melibatkan kendaraan pertama Jeep Jetour B 1934 AZQ dengan pengemudi bernama M Raza Al Zahra Nugraha (25) seorang mahasiswa.

Kemudian, kendaraan kedua BMW B 2904 PBU Dumas Prasetya (22) seorang mahasiswa. Sementara dalam hal ini yang menjadi korban yakni, M Raza Al Zahra Nugraha dan perempuan Indria Rahman (24).

Menurut Akhmad, kedua kendaraan datang dari Ciawi menuju Jakarta. Kendaraan 1 berjalan di bahu kiri. Kemudian datang kendaraan dari lajur 2 hendak menyalip dari bahu kiri.