Sopir Bus ALS dan Truk Tangki Tewas dalam Kecelakaan di Muratara Sumsel

MURATARA - Kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dan truk tangki minyak di Jalinsum wilayah Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, menewaskan pengemudi kedua kendaraan tersebut. Insiden tragis itu juga menimbulkan belasan korban jiwa lainnya.

Peristiwa yang terjadi pada Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 12.00 WIB itu tak hanya menghanguskan bus ALS, tetapi juga truk tangki minyak serta satu unit sepeda motor yang berada di lokasi kejadian.

Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Muratara, total korban meninggal dunia mencapai 16 orang. Rinciannya, 14 orang merupakan penumpang bus ALS dan 2 orang berada di mobil tangki minyak.

"Info per pukul 15.44 WIB, meninggal di bus ALS 14 orang, tangki 2 orang (meninggal) dan yang selamat 4 orang. Sekarang di Puskesmas Karang Jaya 3 luka bakar serius, 1 lecet," kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Muratara H Mugono.

Menurut Mugono, sebagian besar korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar, sehingga langsung dievakuasi dan dimasukkan ke kantong jenazah.