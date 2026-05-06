Kronologi Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki Minyak di Sumsel, Belasan Korban Hangus Terbakar

MURATARA - Kecelakaan maut melibatkan bus ALS dengan truk tangki minyak di Jalinsum wilayah Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (6/5/2026). Di lokasi kejadian, satu sepeda motor juga ikut terbakar.

Data sementara menyebutkan, sebanyak 16 orang tewas dalam kejadian itu yang sebagian besar hangus terbakar. Para korban yang meninggal pun langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah.

Saat ini, pihak Satlantas Polres Muratara tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan kedua kendaraan baik bus ALS dan truk tangki R6 Seleraya terbakar di Jalinsum. Untuk pengemudi bus ALS belum diketahui identitasnya, namun bus yang dikemudikannya membawa puluhan penumpang. Sedangkan truk tangki R6 Seleraya dikemudikan Yanti dengan membawa penumpang Martini.

Kronologi sementara, kecelakaan diduga terjadi saat bus ALS dari arah Lubuklinggau menuju Jambi, dan sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), masuk ke jalur berlawanan sehingga menabrak truk tangki Seleraya dari arah Jambi menuju Lubuklinggau. "Dari arah yang berlawanan, terdapat mobil tangki BBM yang berisi dua orang. Sesampainya di TKP, diduga bus ALS masuk ke jalur berlawanan sehingga menabrak mobil tangki BBM tersebut," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Muratara, Aiptu Iin Shodikin, Rabu.

Kecelakaan tak terhindarkan hingga menyebabkan pengemudi dan penumpang truk tangki minyak meninggal akibat terbakar di dalam kendaraan. Pun dengan pengemudi bus ALS juga meninggal dunia. Jumlah pasti korban penumpang masih belum diketahui, namun untuk korban meninggal sementara terdata ada 16 orang.

"Untuk pengemudi mobil bus ALS meninggal dunia, untuk penumpang bus masih kami data total korban yang meninggal dunia. Masih dicari basis data penumpang," ujarnya.

Menurut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Muratara, H. Mugono sebagian besar korban tewas dalam kondisi hangus terbakar. "Info per pukul 15.44 WIB, meninggal di bus ALS 14 orang, tengki 2 orang (meninggal) dan yang selamat 4 orang. Sekarang di Puskesmas Karang Jaya 3 luka bakar serius, 1 lecet," ujarnya.

(Arief Setyadi )

