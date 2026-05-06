Eks Bupati Aceh Timur Hasballah Dilantik Jadi Kabid Pariwisata dan Kebudayaan Purkadesi

JAKARTA — Mantan Bupati Aceh Timur dua periode, Hasballah yang akrab disapa Rocky dilantik sebagai Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Purkadesi).

Pelantikan berlangsung dalam rangkaian deklarasi serta pengukuhan kepengurusan nasional Purkadesi masa bakti 2026–2031 di Aula Auditorium Lantai 2, Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin 4 Mei 2026. Selain itu, juga ada Sarasehan Nasional bertema “Penguatan Tata Kelola dan Kepemimpinan Daerah untuk Indonesia yang Berkelanjutan.”

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turut hadir dalam pelantikan. Ia mengatakan, pentingnya menjaga netralitas organisasi dari politik praktis serta mendorong kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi pemerintah.

Sementara deklarasi organisasi disampaikan melalui ikrar “Pernyataan Sikap Kebangsaan” oleh jajaran pimpinan Purkadesi, yakni Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sutiyoso, selaku Ketua Dewan Penasihat, Soekarwo, sebagai Ketua Dewan Pembina, serta Jenderal TNI (HOR) (Purn.) H. Bibit Waluyo sebagai Ketua Umum.