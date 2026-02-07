Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala BSKDN Tekankan Lima Kunci Tingkatkan Kualitas ASN

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |11:23 WIB
Kepala BSKDN Tekankan Lima Kunci Tingkatkan Kualitas ASN
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya membangun learning organization bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi peningkatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.

Konsep learning organization, dijelaskan Yusharto, merujuk pada pemikiran Peter Senge dalam buku The Fifth Discipline, yang menekankan lima disiplin utama agar organisasi mampu terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan.

“Konsep learning organization menjadi sangat relevan bagi BSKDN sebagai organisasi kebijakan yang dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperbaiki kualitas kinerjanya. Fifth discipline dari Peter Senge bisa kita pelajari guna menjadikan organisasi untuk terus bertumbuh,” kata Yusharto lewat siaran pers, Sabtu (7/2/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Yusharto dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN di Lingkungan BSKDN bertema “Membangun Learning Organization ASN melalui Teamwork Kolaboratif dan Kepemimpinan Transformatif” di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Jumat 6 Februari 2026.

Ia memaparkan, disiplin pertama adalah personal mastery, yaitu penguasaan bidang tugas secara profesional oleh setiap ASN, baik struktural maupun fungsional. “Di setiap posisi ini, kita harus mastery menguasai bidang tugas dan ini menjadi salah satu prasyarat untuk kita bisa melakukan learning organization,” ujarnya.

Sementara disiplin kedua adalah mental model, yang menekankan keselarasan cara berpikir individu dengan visi dan misi organisasi agar tujuan personal dan tujuan organisasi dapat berjalan seiring.

Disiplin ketiga, shared vision, dinilai penting untuk memastikan kesamaan arah antara pimpinan dan pelaksana. Kesamaan visi tersebut hanya dapat dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang konsisten. 

