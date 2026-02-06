Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, ASN PPPK Ditemukan Tewas di Kontrakan Bekasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |18:50 WIB
Tragis, ASN PPPK Ditemukan Tewas di Kontrakan Bekasi
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial NH (31) yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di RS kawasan Jakarta Timur ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah kontrakan kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Saat ini, polisi tengah mendalami penyebab pasti kematian ASN tersebut.

"Korban berinisial NH, laki-laki usia 31 tahun, pegawai PPPK di RSPAU Halim PK," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, korban ditemukan rekan kerjanya berinisial SR pada Rabu, 4 Januari 2026 kemarin lantaran tak kunjung masuk kerja dalam beberapa hari belakangan atau tepatnya sejak Senin, 2 Januari 2026 lalu, dan tidak dapat dihubungi. SR lantas mendatangi kontrakan korban.

Ia menerangkan, saat didatangi, pintu kontrakan korban dalam posisi terkunci sehingga SR bersama pemilik kontrakan membuka kamar menggunakan kunci cadangan. Saat pintu dibuka, korban ditemukan dalam kondisi telentang, berselimut, dan tubuh tampak menghitam.

Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian korban. "Rekan kerja korban curiga karena sejak Senin (2/2) seharusnya korban masuk kerja, namun tidak ada kabar dan tidak dapat dihubungi," katanya.

(Arief Setyadi )

      
