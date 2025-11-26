Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |19:29 WIB
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
Arya Daru Pangayunan (Foto: Ist)
JAKARTA – Polda Metro Jaya mengungkap fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP dalam proses audiensi polisi dengan pihak keluarga. Dikatakan pengacara keluarga Arya, Nicolay Aprilindo, fakta yang disampaikan polisi bahwa Arya Daru pernah check-in hotel bersama sosok perempuan bernama Vara. Bahkan, keduanya check-in sebanyak 24 kali.

"Jadi, informasi itu disampaikan oleh tiga orang, bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya. Tapi tidak diketahui pasti check-in ini untuk apa, untuk siapa," kata Nicolay di Gedung Polda Metro Jaya, Rabu (26/11/2025).

Nicolay pun meminta hal itu diusut tuntas oleh kepolisian. "Yang jelas dikatakan itu bersama seorang wanita bernama Vara. Makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Vara," ujar Nicolay.

Selain memeriksa Vara, Nicolay juga meminta Polda Metro memeriksa sosok pria bernama Dion. Dalam perkara ini, dua orang itu diketahui menjadi sosok terakhir bersama Arya Daru di sebuah mal.

"Jadi kami minta untuk diperdalam, kemudian masukan-masukan kami kepada pihak penyelidik bahwa kami minta untuk kasus ini dinaikkan dalam tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara sebelum dinaikkan menjadi tahap penyidikan, lakukan gelar perkara," paparnya.

