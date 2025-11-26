Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |18:51 WIB
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
Arya Daru (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP tercatat sudah 24 kali check-in hotel bersama seorang perempuan bernama Vara Dwikhandini. Hal itu terungkap usai audiensi antara Polda Metro Jaya dengan pihak keluarga ADP. 

Pengacara keluarga Arya, Nicolay Aprilindo mengungkapkan, dalam audiensi pihak polisi menyampaikan Arya dan Vara Dwikhandini sudah puluhan kali check-in hotel di wilayah Jakarta. "Ada sekitar 24 kali lah (check in)," kata Nicolay di Gedung Polda Metro Jaya, Rabu (26/11/2025).

Informasi ini didapat Nicolay dari penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan ke resepsionis dan platform pemesanan tiket. Arya dan Vara puluhan kali check-in pada 2024-2025. Namun, Nicolay enggan menyimpulkan apapun soal hal tersebut. Ia hanya meminta penyidik untuk memeriksa Vara dan suaminya.

"Check in itu dalam rangka apa? Dalam mereka berbuat asusila kah? Tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Atau untuk orang lain kah? Iya kan? Dan, yang meragukan kami itu adalah proses kematiannya. Apakah check in ini berhubungan dengan kematian? Kalau berhubungan dengan kematian, siapa? Adakah pihak yang merasa dirugikan sehingga membunuh almarhum?," ujarnya.

Hasil audiensi, polisi memastikan masih mengusut kasus kematian Arya. Karena itu, Nicholay meminta dilakukan gelar perkara agar kasus ini naik ke tahap penyidikan. 

"Ya kami akan minta ditarik dan minta gelar perkara khusus. Kalau mereka tidak melakukan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      






