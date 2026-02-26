Prabowo Tiba di Abu Dhabi Temui Presiden MBZ

ABU DHABI – Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab (UEA) pada Rabu (25/2/2026). Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Bandar Udara Presidential Flight, Abu Dhabi, sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo disambut Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Al Mazrouei, Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha, Duta Besar UEA untuk RI Abdulla Salem Obaid Salem AlDaheri, dan Atase Pertahanan KBRI Abu Dhabi Brigjen Tony Aris Setiawan.

Prosesi penyambutan turut diwarnai dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan yang berdiri rapi di sisi landasan, menambah khidmat suasana kedatangan Presiden Prabowo di Abu Dhabi. Penyambutan ini menunjukkan penghormatan tinggi Pemerintah UEA kepada Presiden RI.

Dari bandara, Presiden Prabowo dan rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Abu Dhabi. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Prabowo diagendakan untuk bertemu dengan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Abu Dhabi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia–UEA. Hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin erat diharapkan semakin kokoh melalui pertemuan dan agenda kerja sama yang dijadwalkan selama kunjungan berlangsung.

Lawatan ke Abu Dhabi juga menandai kesinambungan diplomasi aktif Indonesia di kawasan, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas jejaring kemitraan global yang saling menguntungkan.

(Arief Setyadi )

