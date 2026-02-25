Momen Spontan Prabowo Ucapkan Selamat Ultah ke Mahasiswi Indonesia di Yordania

AMMAN - Momen riang gembira dan penuh keakraban mewarnai penyambutan kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Amman, Yordania, Selasa 24 Februari 2026 malam waktu setempat. Di tengah riuh sambutan meriah itu, terdapat interaksi sederhana namun berkesan ketika Prabowo menyempatkan diri memberikan ucapan ulang tahun kepada salah satu mahasiswi.

Peristiwa itu bermula saat Prabowo menyalami dan menghampiri deretan mahasiswa dan mahasiswi yang menyambut kedatangannya di lobi hotel. Salah seorang mahasiswi bergumam bahwa dirinya sedang berulang tahun.

Adapun Prabowo yang tepat berada di depan mahasiswi itu bergegas menanyakan, “Siapa yang ulang tahun?” tanya Prabowo.

Salah seorang mahasiswi dengan antusias menjawab, “Aku, Pak,” saat mendapat kesempatan berbicara di hadapan Prabowo.

Pada momen itu, Prabowo menghentikan langkahnya dan berbicara tepat di hadapan mahasiswi berkerudung cokelat muda tersebut untuk kemudian menanyakan namanya. “Siapa namamu?” tanya Prabowo.