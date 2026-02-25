Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Disambut Diaspora di Amman Yordania

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |07:44 WIB
Momen Prabowo Disambut Diaspora di Amman Yordania
Momen Prabowo Disambut Diaspora di Amman Yordania (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Kedatangan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah, pada Selasa (24/2/2026), tidak hanya menjadi agenda kunjungan kerja semata. Di balik rangkaian diplomasi, terselip suasana hangat penuh haru ketika Kepala Negara tiba di hotel tempatnya bermalam.

Di lobi hotel, puluhan diaspora Indonesia telah menanti dengan penuh antusias. Wajah-wajah semringah mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Yordania tampak tak sabar menyambut pemimpin negaranya yang datang.

Momen paling menyentuh terlihat di pintu masuk hotel. Dua anak Indonesia, Arsyah dan Carissa, mengenakan pakaian tradisional dengan anggun. Keduanya menyambut Presiden Prabowo sambil menyerahkan bunga dan mengucapkan, “Selamat datang di Amman Pak Presiden.” Presiden Prabowo pun tersenyum hangat seraya menjawab singkat, “Terima kasih.”

Suasana lobi hotel seketika dipenuhi tepuk tangan dan sapaan hangat. Bagi para mahasiswa Indonesia di Yordania, kehadiran Presiden Prabowo terasa begitu dekat dan personal.

Mahasiswi Universitas Yordania, Lulu, mengaku telah menantikan momen tersebut bersama rekan-rekannya. Ia menambahkan, kehadiran Presiden Prabowo membawa kebahagiaan tersendiri bagi para pelajar di negeri orang.

“Kami semua turut bersukacita atas kedatangan beliau dan juga bangga banget bisa datang ke negeri Yordania ini,” tuturnya.

Lulu juga mengungkapkan kesan mendalam saat Presiden menyempatkan diri memberikan semangat kepada para mahasiswa. 

“Tadi kebetulan minta semangat untuk kami semua yang berkuliah di Yordania ini dan juga beliau menyemangati kita, senang banget karena beliau ramah banget,” katanya.

Kesan serupa disampaikan Falihah dan Isma. Pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo menjadi pengalaman pertama yang tak terlupakan. 

“Jujur untuk pertama kalinya bertemu langsung dengan Bapak Prabowo tentunya sangat senang,” ungkap mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203512/prabowo_kunjungan_ke_yordania-dhxq_large.jpg
Prabowo Lanjutkan Kunjungan Kerja ke Yordania Usai dari Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203319/prabowo_di_london_inggris-uq7r_large.jpg
Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke London Usai dari Washington, Saksikan Perjanjian Kerja Sama Semikonduktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202902/prabowo_dihadiahi_jersey_chelsea-2cAn_large.jpg
Presiden Prabowo Bertemu Pemilik Chelsea, Dihadiahi Jersey Reece James
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202661/prabowo-jlf2_large.jpg
Tawa Prabowo Usai Trump Sebut Tak Ingin Melawannya: Bercanda Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202595/prabowo_subianto-6Ivs_large.jpg
Prabowo Bakal Kirim 8.000 Ribu TNI ke Gaza dalam 1-2 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202578/palestina-MJQX_large.jpg
Board of Peace Luncurkan Rencana Besar Perdamaian Gaza, Indonesia Jadi Aktor Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement