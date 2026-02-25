Momen Prabowo Disambut Diaspora di Amman Yordania

JAKARTA - Kedatangan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah, pada Selasa (24/2/2026), tidak hanya menjadi agenda kunjungan kerja semata. Di balik rangkaian diplomasi, terselip suasana hangat penuh haru ketika Kepala Negara tiba di hotel tempatnya bermalam.

Di lobi hotel, puluhan diaspora Indonesia telah menanti dengan penuh antusias. Wajah-wajah semringah mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Yordania tampak tak sabar menyambut pemimpin negaranya yang datang.

Momen paling menyentuh terlihat di pintu masuk hotel. Dua anak Indonesia, Arsyah dan Carissa, mengenakan pakaian tradisional dengan anggun. Keduanya menyambut Presiden Prabowo sambil menyerahkan bunga dan mengucapkan, “Selamat datang di Amman Pak Presiden.” Presiden Prabowo pun tersenyum hangat seraya menjawab singkat, “Terima kasih.”

Suasana lobi hotel seketika dipenuhi tepuk tangan dan sapaan hangat. Bagi para mahasiswa Indonesia di Yordania, kehadiran Presiden Prabowo terasa begitu dekat dan personal.

Mahasiswi Universitas Yordania, Lulu, mengaku telah menantikan momen tersebut bersama rekan-rekannya. Ia menambahkan, kehadiran Presiden Prabowo membawa kebahagiaan tersendiri bagi para pelajar di negeri orang.

“Kami semua turut bersukacita atas kedatangan beliau dan juga bangga banget bisa datang ke negeri Yordania ini,” tuturnya.

Lulu juga mengungkapkan kesan mendalam saat Presiden menyempatkan diri memberikan semangat kepada para mahasiswa.

“Tadi kebetulan minta semangat untuk kami semua yang berkuliah di Yordania ini dan juga beliau menyemangati kita, senang banget karena beliau ramah banget,” katanya.

Kesan serupa disampaikan Falihah dan Isma. Pertemuan langsung dengan Presiden Prabowo menjadi pengalaman pertama yang tak terlupakan.

“Jujur untuk pertama kalinya bertemu langsung dengan Bapak Prabowo tentunya sangat senang,” ungkap mereka.