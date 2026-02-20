Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Board of Peace Luncurkan Rencana Besar Perdamaian Gaza, Indonesia Jadi Aktor Kunci

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |06:36 WIB
Board of Peace Luncurkan Rencana Besar Perdamaian Gaza, Indonesia Jadi Aktor Kunci
Indonesia jadi aktor kunci untuk perdamaian Gaza (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

WASHINGTON DC - Rencana perdamaian Gaza yang dirumuskan Board of Peace menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor kunci. Indonesia akan mengambil peran dalam fase stabilisasi keamanan dan rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang. 

Peran Indonesia ini langsung menyentuh aspek keamanan, pelatihan aparat sipil, hingga pemulihan infrastruktur dasar di Gaza.

Dalam rencana kerja yang dipaparkan Board of Peace, dibentuk International Stabilization Force (ISF) untuk menjaga perdamaian dan menciptakan stabilitas jangka panjang. 

Bahkan, Indonesia ditunjuk sebagai Deputy Commander ISF atau Wakil Komandan ISF, posisi strategis yang menempatkan pasukan Indonesia di garis depan upaya perdamaian.

"Pencapaian gencatan senjata ini nyata, kami mengapresiasinya, dan karena itu kami menegaskan kembali komitmen kami untuk mengirimkan sejumlah pasukan, hingga 8.000 atau lebih jika diperlukan," tegas Presiden Prabowo di Washington DC, Kamis (19/2/2026).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/18/3202114/pemerintah-PWeH_large.jpg
Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan RI saat Bertemu Wakil Palestina di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199765/pemerintah-xEHa_large.jpg
Komite Board of Peace Akan Diisi Teknokrat dari Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199521/fahmi_salim-WsCr_large.jpg
MUI, Board of Peace, dan Ujian Kepercayaan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199513/ormas_islam-ha6o_large.jpg
16 Ormas Islam Setuju Indonesia Gabung Board of Peace untuk Kemerdekaan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199470/prabowo-a46e_large.jpg
Prabowo Komitmen Perjuangkan Kemerdekaan Palestina Lewat Board of Peace
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/18/3191759/natal_di_betlehem_tepi_barat_palestina-cMXw_large.jpg
Warga Palestina Kembali Rayakan Natal di Tengah Serangan Israel di Tepi Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement