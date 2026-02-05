Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komite Board of Peace Akan Diisi Teknokrat dari Palestina

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |11:15 WIB
Komite Board of Peace Akan Diisi Teknokrat dari Palestina
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Palestina akan dilibatkan dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J Trump.  Diketahui, Indonesia juga masuk ke dalam Dewan Perdamaian tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno mengatakan, Board of Peace akan memiliki badan eksekutif yang di dalamnya terdapat Komite Nasional berisi teknokrat dari Palestina.

"Jadi BOP itu nanti ada namanya badan eksekusinya. Ada National Committee yang isinya orang-orang teknokrat dari Palestina. Itu kesepakatannya seperti itu," ujar Arif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (5/2/2026).

Arif kembali memastikan bahwa orang Palestina akan terlibat secara aktif dalam organisasi internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut.

Ia menjelaskan bahwa para teknokrat Palestina yang tergabung dalam komite tersebut tidak memiliki afiliasi politik tertentu.

"Iya, jadi akan ada tim khusus yang teknokrat Palestina. Tidak terkait political affiliation tentu-tentu," ucapnya.

 

