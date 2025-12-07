Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |06:55 WIB
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
A
A
A

DOHA - Perdana Menteri Qatar, Syekh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, memperingatkan gencatan senjata Gaza berada pada momen kritis. Sementara Menteri Luar Negeri Turki menyebut gencatan senjata kehilangan momentum. 

1. Momen Kritis

Syekh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengatakan kepada Forum Doha pada Sabtu (6/12/2025), apa yang terjadi di lapangan hanyalah "jeda" permusuhan alih-alih gencatan senjata yang sesungguhnya.

Ia mengatakan gencatan senjata yang sesungguhnya tidak dapat diselesaikan. "Kecuali ada penarikan penuh (pasukan Israel-red)" katanya melansir Al Jazeera, Minggu (7/12/2025). 

Ia melanjutkan, ini di samping pemulihan stabilitas dan kebebasan bergerak bagi warga Palestina, yang belum terwujud.

Diplomat tertinggi Turki, Hakan Fidan, menggemakan pesan tersebut di forum tersebut. Ia mengatakan, tanpa intervensi Amerika Serikat yang tepat waktu, proses perdamaian berisiko terhenti total.

"(pejabat senior AS-red) perlu campur tangan tepat waktu agar kita dapat memasuki fase kedua, jika tidak, kita bisa kehilangan momentum," ucap Fidan. 

Ia menambahkan, Hamas sebagian besar telah memenuhi kewajibannya untuk memulangkan para tawanan.

Hanya satu jenazah tawanan yang masih berada di Gaza karena semua tawanan yang masih hidup dan sisa-sisa tawanan lainnya telah diserahkan kepada otoritas Israel.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186783/gaza_hancur_diserang_israel-AG8w_large.jpg
Korban Tewas di Gaza Tembus 70 Ribu Orang, Israel Terus Lancarkan Serangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186282/pemerintah-0BTz_large.jpg
Soroti Konflik Palestina-Israel, Menag: Indonesia Harus Ikut Serta Jaga Perdamaian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183915/richard_falk-L295_large.jpg
Selidiki Pelanggaran Israel, Pakar Hukum Internasional Diinterogasi di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183892/kondisi_pengungsi_gaza-TWnG_large.jpg
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489/pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183056/menteri_keamanan_nasional_sayap_kanan_israel_itama_ben_gvir-GDEv_large.jpg
Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement