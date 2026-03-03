Momen Haru, Istri Bantu Suami Persiapan Berangkat Jadi Pasukan Perdamaian ke Gaza

JAKARTA — Unggahan akun Tiktok @clodhiaayaa mendapatkan banyak perhatian dari warganet. Salah satunya saat dia ikut mempersiapkan keperluan suami yang merupakan anggota TNI untuk berangkat menjadi salah satu personel Pasukan Perdamaian yang akan diberangkatkan ke Gaza, Palestina.

“Ternyata sudah di fase bantu suami packing perlengkapan siap (ke) Gaza,” demikian tulisnya, mendampingi unggahan video, dikutip Senin (2/3/2026).

Di ruang tamu, tampak tiga tas besar tengah disiapkan. Satu tas sudah tersusun rapi lengkap dengan helm di atasnya. Kedua pasangan ini juga tampak tengah memasukkan sejumlah pakaian, salah satunya seragam loreng.

“Packing sambil tahan kesedihan,” demikian caption yang ditulis. Caption tersebut disertai emotikon haru, tagar Gaza, TNI Indonesia, dan Suamiku, dan FYP.

Konten itu sudah ditonton lebih dari 440 ribu kali dan disukai 49 ribu warganet. Yang berkomentar sudah lebih dari 2 ribu orang.