HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Menlu Palestina, Menlu Sugiono Jelaskan Peran RI di BoP dan Pasukan ISF

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |10:27 WIB
Bertemu Menlu Palestina, Menlu Sugiono Jelaskan Peran RI di BoP dan Pasukan ISF
Menlu Sugiono bertemu Menlu Palestina Varsen Aghabekian Shahin (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin di sela-sela High-Level Segment Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rabu (25/2/2026), pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan proses perdamaian Palestina serta memperkuat kerja sama bilateral kedua negara.

Dalam pertemuan, Menlu Sugiono menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. “Indonesia siap memainkan peran yang lebih substantif dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan, termasuk melalui Board of Peace dan International Stabilization Force (ISF),” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Sugiono juga menyambut baik dibentuknya Liaison Office oleh Otoritas Palestina dalam rangka penguatan koordinasi dengan Board of Peace (BoP).

Sementara itu, Menlu Palestina secara khusus mengapresiasi upaya-upaya politis Indonesia yang terus konsisten dalam memperjuangkan kepentingan Palestina dan juga menyampaikan terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang telah diberikan Indonesia kepada rakyat Palestina.

