Trump Puji Ketegasan Prabowo di Forum Board of Peace: Saya Tak Ingin Melawannya!

WASHINGTON DC — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2/2026).

Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang tangguh, cerdas, dan dihormati, serta menegaskan peran strategis Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Dalam sambutannya, Trump secara langsung menyampaikan kekagumannya kepada Prabowo. “Dia adalah pria yang sangat saya sukai. Ia sangat tangguh. Saya tidak ingin berhadapan dengannya,” ujar Trump di hadapan para pemimpin dan delegasi negara yang hadir.

Trump juga menyoroti besarnya Indonesia yang dipimpin Prabowo. Ia mengaku sempat terkejut ketika mengetahui jumlah penduduk Indonesia.

“Saya pernah bertanya, berapa banyak orang di Indonesia? Dia bilang 240 juta. Saya bilang, tidak mungkin! Coba katakan lagi, berapa banyak,” ucap Trump.