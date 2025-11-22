Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Ukraina agar menerima rencana yang diusulkan pemerintahannya untuk mengakhiri perang dengan Rusia melalui penyerahan wilayah. Trump bahkan mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky "harus menyukainya."

"Dia harus menyukainya, dan jika dia tidak menyukainya, maka, Anda tahu, mereka harus terus berperang saja," ujar Trump ketika ditanya mengenai tanggapan yang kurang antusias dari Zelensky terhadap rencana damai tersebut, melansir newarab, Sabtu (22/11/2025).

"Pada titik tertentu, dia harus menerima sesuatu," tambah Trump saat pertemuan di Oval Office dengan Wali Kota terpilih New York, Zohran Mamdani.

Pada hari yang sama, Presiden Zelensky menyatakan penolakan terhadap rencana AS. Zelensky menegaskan tidak akan "mengkhianati" negaranya demi dokumen 28 poin tersebut, yang di Kyiv dianggap sangat menguntungkan bagi Kremlin.

Trump pun dilaporkan mulai frustrasi karena belum berhasil mengakhiri perang yang dipicu invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Ia kini berupaya melakukan percepatan.