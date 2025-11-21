Rencana AS untuk Perdamaian Rusia dan Ukraina Bocor, Ini Isinya

JAKARTA – Anggota parlemen oposisi Ukraina, Aleksey Goncharenko, telah menerbitkan teks rencana perdamaian yang konon diajukan ke Kyiv oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) minggu ini.

Anggota parlemen tersebut mengunggah di media sosial apa yang tampak seperti tangkapan layar dokumen elektronik berbahasa Ukraina yang merinci rencana perdamaian 28 poin untuk mengakhiri permusuhan antara Moskow dan Kyiv.

Sebelumnya pada hari itu, kantor Presiden Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah mengajukan rancangan rencana barunya kepada Kyiv. Pemerintah Ukraina tidak merinci isinya, hanya menyatakan kesediaan untuk membahasnya dan menambahkan bahwa “menurut penilaian pihak Amerika”, rencana tersebut “dapat membantu menyegarkan kembali diplomasi.”

Menurut dokumen yang diunggah Goncharenko, AS akan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, dan Rusia akan menyepakati pakta non-agresi dengan Kyiv dan Eropa. Sementara itu, NATO juga akan menghentikan ekspansinya ke dekat wilayah Rusia.