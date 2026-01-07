Sidang Nadiem Dijaga TNI, Mahfud MD Akui Terkejut: Baru Pertama Kali Saya Lihat

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD buka suara terkait kehadiran prajurit TNI yang berjaga di ruang sidang terdakwa Nadiem Makarim. Ia mengaku cukup terkejut karena baru pertama kali mengetahui adanya sidang kasus korupsi yang dijaga oleh TNI.

“Ya, saya agak kaget juga, karena bagi saya itu rasanya baru pertama. Saya tidak tahu orang lain apakah pernah melihat ada sidang pengadilan kok dijaga oleh TNI dan berdiri di depan pula, di hadapan hakim serta para pengunjung,” kata Mahfud, dikutip dari akun YouTube @MahfudMD, Rabu (7/1/2026).

Mahfud menjelaskan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020, pengamanan persidangan sejatinya dilaksanakan oleh satuan pengamanan internal pengadilan.

“Ada Perma Nomor 5 Tahun 2020. Di situ disebutkan bahwa pengamanan pengadilan, menurut Pasal 10 ayat 5, dilakukan oleh pengamanan internal pengadilan,” ujarnya.