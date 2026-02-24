Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Kasus Chromebook, Nadiem Ajak Diaspora Muda Kembali ke Indonesia

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |16:22 WIB
Sidang Kasus Chromebook, Nadiem Ajak Diaspora Muda Kembali ke Indonesia
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim/Okezone
JAKARTA — Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengaku mengingat masa muda usai mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan pada sidang kasus korupsi chromebook, khususnya saksi dari teman Gojeknya.

Dia juga menyampaikan pesan kuat kepada generasi muda Indonesia untuk tidak kehilangan harapan terhadap bangsa dan negara.

“Saat ide Gojek datang, saya masih belajar di Amerika. Namun saya memutuskan kembali ke Indonesia karena saya percaya negara ini punya potensi besar,” ujar Nadiem di PN Tipikor, dikutip, Selasa (24/2/2026).

Nadiem menekankan bahwa kontribusi bagi bangsa tidak berhenti pada sektor bisnis. Setelah membangun Gojek, ia melanjutkan pengabdiannya dengan menerima amanah sebagai Menteri Pendidikan, dengan fokus pada peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.

Menurutnya, membangun manusia adalah fondasi terpenting bagi kemajuan Indonesia dalam jangka panjang.

Dalam pesannya, dia menyapa anak-anak muda Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan atau bekerja di luar negeri. Ia memahami kekecewaan, keraguan, dan kelelahan yang kerap muncul ketika melihat berbagai tantangan di dalam negeri. Namun ia menegaskan bahwa keputusasaan bukanlah jalan keluar.

“Jangan pernah putus asa dengan negara kita. Masih banyak harapan, masih banyak orang baik di Indonesia yang bekerja dengan tulus,” tegasnya.

Dikatakan Nadiem, perubahan tidak akan pernah datang jika generasi muda terbaik memilih menjauh. Justru kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk membawa perspektif baru, pengetahuan global, dan semangat pembaruan.

 

