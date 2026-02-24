Oknum Brimob Penganiaya Pelajar hingga Tewas Dipecat!

JAKARTA - Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ke oknum Brimob Polda Maluku Bripda MS. Ia diduga menganiaya AT (14) menggunakan helm baja hingga korban tewas pada Kamis (19/2/2026).

Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto, menyebutkan sanksi itu diberikan Majelis Sidang lantaran MS terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

"Komisi Kode Etik Profesi Polri secara resmi menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Bripda Mesias Victoria Siahaya setelah terbukti melanggar sejumlah ketentuan etik kepolisian," kata Dadang kepada awak media, Selasa (24/2/2026).

Dadang menjelaskan, dalam sidang tersebut Majelis Kode Etik juga menghadirkan dan memeriksa 14 orang saksi baik secara langsung maupun daring, termasuk saksi korban.

"Majelis menyimpulkan terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut," ujarnya.