Pejabat Narkoba Polres Toraja Utara Terjerat Narkoba, Polri: Tak Ada Ampun!

JAKARTA – Kasat Reserse Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifan Efendi, dan Kanit Narkoba Aiptu Nasrul ditangkap tim khusus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), terkait dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan, institusi Polri berkomitmen menindak tegas oknum kepolisian yang terlibat tindak pidana.

"Bapak Kapolri sebagai pimpinan Polri dalam berbagai kesempatan telah menegaskan komitmen kuat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, tidak terkecuali individu-individu Polri," kata Isir kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Menurut Isir, Polri tidak akan memberikan ruang bagi personel yang melanggar hukum, khususnya dalam kasus narkoba.

"Tidak ada toleransi dan tidak ada perlakuan istimewa (impunitas), terlebih bagi individu Polri yang terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan peredaran narkoba," ujarnya.