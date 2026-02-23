Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Sumsel Gelar Tes Urine Massal, Tak Ada Toleransi Personel Pakai Narkoba!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |16:46 WIB
Polda Sumsel Gelar Tes Urine Massal, Tak Ada Toleransi Personel Pakai Narkoba!
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Polda Sumatera Selatan menggelar tes urine massal bagi seluruh personelnya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memberantas penyalahgunaan narkoba, khususnya di internal kepolisian.

Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho bersama Wakapolda dan para pejabat utama menjadi yang pertama mengikuti tes urine. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap personel lainnya.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mu’min Wijaya menjelaskan, bahwa kebijakan ini bukan sekadar simbolis, melainkan langkah konkret untuk menjaga integritas institusi.

"Dengan adanya kegiatan cek urine ini, Polda Sumsel berkomitmen menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri," kata Nandang, Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan, bahwa pembersihan internal merupakan fondasi utama sebelum melakukan penegakan hukum kepada masyarakat.

"Setiap pelanggaran akan diproses secara disiplin, kode etik, maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
