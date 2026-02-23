Meksiko Bunuh Bos Kartel Narkoba Terbesar El Mencho, Sita Kendaraan Lapis Baja dan Rudal Antipesawat

MEKSIKO - Otoritas Meksiko mengonfirmasi pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” tewas oleh pasukan militer Meksiko selama operasi di negara bagian Jalisco bagian barat.

Tujuh anggota CJNG tewas, termasuk El Mencho, selama operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Khusus Angkatan Darat Meksiko di negara bagian Jalisco bagian barat pada hari Minggu.

Kementerian Pertahanan Meksiko menyatakan bahwa Pasukan Khusus, bekerja sama dengan Pusat Intelijen Nasional dan Kantor Kejaksaan Agung, merencanakan dan melaksanakan operasi di Tapalpa, Jalisco, yang dikenal sebagai benteng CJNG, dengan mengerahkan beberapa pesawat Angkatan Udara dan unit Garda Nasional untuk menangkap Oseguera.

"Selama operasi ini, personel militer Meksiko diserang, dan untuk mempertahankan integritas fisik mereka, mereka memukul mundur agresi tersebut,’’ kata kementerian tersebut, dikutip trtword, Senin (23/2/2026).

Hal ini mengakibatkan empat anggota kelompok kriminal 'CJNG' tewas di tempat kejadian dan tiga lainnya terluka parah, yang kehilangan nyawa mereka selama evakuasi udara ke Kota Meksiko.

Kementerian menambahkan bahwa dua anggota kartel lainnya ditangkap dan berbagai senjata serta kendaraan lapis baja disita, termasuk peluncur roket yang mampu menembak jatuh pesawat.