Ngaku Lembur ke Istri, Pegawai BUMN Ini Ternyata Indehoy di Hotel Bersama Oknum ASN

TUBAN – Peristiwa mengejutkan terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, di tengah suasana bulan suci Ramadhan. Seorang pria berinisial LF (35), yang diketahui merupakan pegawai BUMN di Tuban, digerebek istrinya sendiri saat berada di sebuah kamar hotel bersama seorang wanita lain.

Penggerebekan terjadi di Hotel Lynn, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. LF didapati berada di kamar nomor 703 bersama seorang wanita berinisial AD yang diduga merupakan oknum aparatur sipil negara (ASN) asal Kabupaten Tulungagung.

Kasus ini terungkap setelah istri sah LF, berinisial DR (37), warga Kabupaten Tuban, mencurigai gelagat suaminya yang belakangan sering pulang hingga dini hari dengan alasan lembur kerja.

Kecurigaan DR bermula saat ia menemukan percakapan WhatsApp suaminya, yang berisi transaksi transfer uang dalam jumlah tidak wajar kepada seorang wanita. Kecurigaan semakin menguat ketika LF beberapa kali pergi selama beberapa hari tanpa kabar dengan dalih pekerjaan.