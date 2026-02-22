Aceh Diguncang Gempa Dangkal 6 Kali Beruntun dalam 24 Jam

JAKARTA - Gempa beruntun mengguncang wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, sejak Sabtu (21/2/2025) hingga Minggu pagi (22/2/2026).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sedikitnya terjadi 6 kali aktivitas gempa dalam 24 jam terakhir dengan kekuatan yang bervariasi.

BMKG menyebut, rangkaian gempa ini didominasi oleh gempa dangkal dengan kedalaman berkisar antara 1 hingga 10 kilometer. Gempa terbesar tercatat berkekuatan Magnitudo 4,2 yang terjadi pada Minggu subuh.

Gempa di Gayo Lues pada Sabtu pagi (21/2) pukul 09:32 WIB dengan kekuatan M2,4 di kedalaman sangat dangkal, yakni 1 km. Getaran kembali dirasakan pada Sabtu sore pukul 18:36 WIB dengan kekuatan yang meningkat menjadi Mag 3,7.

Guncangan paling kuat terjadi pada Minggu (22/2) pukul 04:05 WIB dengan M4,2. Selang 13 menit kemudian, gempa susulan kembali terjadi dengan kekuatan M3,0. Tren gempa terus berlanjut hingga Minggu pagi pukul 07:15 WIB kekuatan M2,0) dan pukul 07:40 WIB kekuatan M2,7.

Berikut rincian gempa yang mengguncang Gayo Lues Aceh: