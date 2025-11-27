Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Aceh, Sejumlah Bangunan Roboh Timpa Warga

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |14:14 WIB
JAKARTA Gempa dahsyat M6,3 yang mengguncang Simeulue, Aceh, mengakibatkan sejumlah bangunan roboh. Satu orang dikabarkan tertimpa reruntuhan bangunan.

Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Noer Isrodin, menjelaskan, korban saat ini sedang dalam proses evakuasi.

"Gempa di Simeulue ada 1 korban tertimpa reruntuhan saat ini dalam proses evakuasi," ungkapnya, Kamis (27/11/2025).

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,61° LU ; 95,83° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 1 Km arah Selatan Simeulue, Aceh pada kedalaman 14 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah Lempeng Eurasia,”ujarnya.

Daryono melanjutkan, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

 

