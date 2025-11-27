Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa M6,4 Guncang Sinabang Aceh

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |12:26 WIB
Breaking News! Gempa M6,4 Guncang Sinabang Aceh
Gempa Sinabang Aceh (Foto: freepik)
JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan M6,4 mengguncang Sinabang, Aceh, pada Kamis, 27 November 2025, pukul 11.56 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Pusat gempa berada pada kedalaman 18 km, 63 km barat laut Sinabang, dengan koordinat 2,72° Lintang Utara – 95,85° Bujur Timur.

“Gempa Mag: 6,4, 27-Nov-2025 11:56:25 WIB, Lok: 2.72 LU, 95.85 BT (63 km Barat Laut Sinabang-Aceh), Kedalaman: 18 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resmi.

BMKG menambahkan, informasi awal ini disampaikan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring masuknya data tambahan.

(Awaludin)

      
