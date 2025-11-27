Breaking News! Gempa M6,4 Guncang Sinabang Aceh

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan M6,4 mengguncang Sinabang, Aceh, pada Kamis, 27 November 2025, pukul 11.56 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Pusat gempa berada pada kedalaman 18 km, 63 km barat laut Sinabang, dengan koordinat 2,72° Lintang Utara – 95,85° Bujur Timur.

“Gempa Mag: 6,4, 27-Nov-2025 11:56:25 WIB, Lok: 2.72 LU, 95.85 BT (63 km Barat Laut Sinabang-Aceh), Kedalaman: 18 Km,” tulis BMKG dalam keterangan resmi.

BMKG menambahkan, informasi awal ini disampaikan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring masuknya data tambahan.

(Awaludin)