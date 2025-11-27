Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,1 Guncang Nias Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |06:15 WIB
Gempa M5,1 Guncang Nias Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Guncang Nias Barat (foto: freepik)
A
A
A

NIAS BARAT - Wilayah Pantai Barat Daya Nias Barat, Sumatera Utara, diguncang gempa tektonik pada Kamis (27/11/2025) pukul 02.54 WIB. Berdasarkan analisis BMKG, gempa tersebut memiliki parameter terbaru dengan magnitudo M5,0.

BMKG melaporkan episenter gempa berada di koordinat 0,82° LU dan 96,83° BT, tepatnya di laut pada jarak 71 kilometer barat daya Nias Barat dengan kedalaman 15 km. Melihat lokasi dan kedalamannya, gempa ini tergolong dangkal dan dipicu oleh aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia.

Analisis mekanisme menunjukkan bahwa gempa memiliki pola pergerakan naik (thrust fault), yang umum terjadi pada zona subduksi di wilayah barat Sumatera.

Berdasarkan data shakemap BMKG, guncangan dirasakan warga di beberapa wilayah dengan intensitas:

Halaman:
1 2
      
