Gempa M4,1 Guncang Bolaang Timur Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,1 terjadi pada Rabu, 26 November 2025, pukul 12:43 WIB, dengan lokasi 0,27 LU dan 125,43 BT, sekitar 105 km Tenggara Tutuyan, Bolaang Timur, Sulawesi Utara. Kedalaman gempa tercatat 10 km, menurut BMKG.

Hingga saat ini, belum ada laporan dampak signifikan terkait kerusakan atau korban jiwa. BMKG mengingatkan masyarakat tetap tenang dan waspada, terutama bagi warga di daerah pesisir atau rawan gempa.

BMKG menekankan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum final dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang masuk.

Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi BMKG melalui kanal resmi agar mendapatkan update terbaru mengenai gempa bumi ini.

(Awaludin)