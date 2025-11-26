Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,1 Guncang Bolaang Timur Sulut

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |12:55 WIB
Gempa M4,1 Guncang Bolaang Timur Sulut
Gempa Bumi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,1 terjadi pada Rabu, 26 November 2025, pukul 12:43 WIB, dengan lokasi 0,27 LU dan 125,43 BT, sekitar 105 km Tenggara Tutuyan, Bolaang Timur, Sulawesi Utara. Kedalaman gempa tercatat 10 km, menurut BMKG.

Hingga saat ini, belum ada laporan dampak signifikan terkait kerusakan atau korban jiwa. BMKG mengingatkan masyarakat tetap tenang dan waspada, terutama bagi warga di daerah pesisir atau rawan gempa.

BMKG menekankan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum final dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang masuk.

Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi BMKG melalui kanal resmi agar mendapatkan update terbaru mengenai gempa bumi ini.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185908//cuaca_jabodetabek-foyC_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Cuaca Ekstrem!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185911//gempa_jember_jatim-pCkE_large.jpg
Gempa Guncang Jember Jatim, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185726//gelombang_tinggi-gNEf_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi Capai 4 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185717//gempa-Xb41_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Aceh, BMKG: Tak Ada Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185484//gempa-VH69_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Blitar Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185452//cuaca-DN9V_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Berawan Sepanjang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement