Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Cuaca Ekstrem!

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu, 26 November 2025 didominasi kondisi berawan, dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca masih cenderung berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Lalu pada siang hingga sore hari, kondisi langit didominasi berawan tebal, namun sejumlah wilayah diperkirakan mengalami hujan ringan, khususnya Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

BMKG mengimbau masyarakat, terutama yang berada di Kabupaten dan Kota Bogor, untuk waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang menjelang siang hingga sore hari. Dampak cuaca ekstrem seperti pohon tumbang, jalan licin, dan genangan air perlu diantisipasi.

(Awaludin)