HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jabodetabek Diprediksi Hujan Sepanjang Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |04:01 WIB
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Hujan Sepanjang Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diprediksi hujan sepanjang hari ini, Sabtu (10/1/2026). Hujan yang menerjang intensitasnya sedang hingga disertai petir.

Melansir dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), disebutkan Administrasi Kepulauan Seribu bakal dilanda hujan petir.

Begitu juga dengan Jakarta Utara. Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal dilanda hujan ringan.

Hujan intensitas sedang juga diprakirakan akan menerjang Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat. Sedangkan Depok bakal diguyur hujan ringan.

Memasuki wilayah Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang juga akan dilanda hujan ringan. Kondisi serupa juga akan terjadi di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
