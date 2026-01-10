Aceh, Sumut-Sumbar Diprediksi Hujan Deras, BNPB: Waspada Bencana Susulan!

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk waspada terhadap potensi bencana susulan. Hal ini menyusul prediksi cuaca hujan deras yang akan mengguyur tiga wilayah tersebut pada Sabtu dan Minggu (10 dan 11 Januari 2026).

“Sekiranya hujan dengan intensitas tinggi turun sudah lebih dari dua jam, maka secara mandiri evakuasi dulu untuk sementara. Hindari titik-titik yang mungkin saja terjadi bencana banjir atau longsor susulan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Jumat (9/1/2026).

Abdul menjelaskan, di Aceh beberapa daerah yang harus mewaspadai cuaca hujan antara lain Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulussalam, Pidie Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya.

Sementara itu, di Sumatera Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan mengguyur hampir merata di seluruh kabupaten dan kota. Sedangkan di Sumatera Utara, terdapat beberapa kabupaten/kota yang diprediksi terdampak hujan dengan intensitas tinggi.

“Kami terus berkomunikasi intensif dengan BMKG,” sambungnya.

BNPB bersama BMKG akan melakukan pemantauan cuaca setiap tiga jam. Apabila diperlukan, operasi modifikasi cuaca akan segera dilaksanakan.

“Kita operasi modifikasi cuaca hingga saat ini masih optimal, tiga pesawat per provinsi, dan terus kita lakukan. Dalam seminggu terakhir ini sudah rotasi 24 jam,” ujarnya.

(Arief Setyadi )