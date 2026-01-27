Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringatan Dini BMKG: Cuaca Ekstrem hingga Awal Februari 2026, Jabar Awas!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |06:54 WIB
Peringatan Dini BMKG: Cuaca Ekstrem hingga Awal Februari 2026, Jabar Awas!
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia hingga awal Februari 2026.

Berdasarkan laporan terbaru BMKG pada Selasa (27/1/2026), wilayah Jawa Barat kini menyandang status “Awas” untuk potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem dalam periode 27 hingga 29 Januari 2026.

BMKG juga mencatat pada periode 23–26 Januari 2026, sejumlah wilayah telah diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrem. DKI Jakarta mencatat curah hujan tertinggi mencapai 171,8 mm/hari, disusul Banten (148,9 mm/hari), Jawa Barat (106,8 mm/hari), dan Sumatera Selatan (86,2 mm/hari).

Dari laporan BMKG, kondisi ini dipicu aktivitas Monsun Asia yang menguat, serta adanya fenomena Intertropical Convergence Zone (ITCZ) yang membentuk pola awan memanjang dari Samudra Hindia hingga Laut Arafura.

Selain itu, eks-Siklon Tropis (TC) Luana yang telah melemah menjadi pusat tekanan rendah turut memperparah kondisi atmosfer dengan meningkatkan labilitas dan kelembapan udara.

Analisis dinamika atmosfer menunjukkan bahwa fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) berada pada fase negatif yang mengindikasikan kondisi La Niña lemah. Kondisi ini meningkatkan pasokan uap air di wilayah Indonesia, terutama bagian timur.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197624/bmkg-cD7n_large.jpg
Waspada Cuaca Ekstrem! BMKG Pantau Awan Konvektif Signifikan di Kalimantan-Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197355/pemerintah-7OCz_large.jpg
Arahan Prabowo, Lima Pesawat Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta dan Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197307/cuaca_ekstrem-JCft_large.jpg
Waspada! Cuaca Ekstrem Belum Usai, Hujan Lebat Mengintai hingga 29 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197283/siklon_tropis_luana-pxsD_large.jpg
Siklon Tropis Luana Terdeteksi, BMKG: Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi 6 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197255/cuaca_ekstrem-cF4T_large.jpg
BMKG: OMC Tekan Intensitas Hujan Jabodetabek hingga 39,57%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197107/cuaca_ekstrem-hcey_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi, BMKG Deteksi Dua Bibit Siklon Tropis 91S dan 92P
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement