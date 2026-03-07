Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Bibit Siklon Tropis Terpantau di Sekitar Indonesia, Waspada Cuaca Ekstrem

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |19:59 WIB
4 Bibit Siklon Tropis Terpantau di Sekitar Indonesia, Waspada Cuaca Ekstrem
Bibit Siklon Tropis terpantau di sekitar Indonesia (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan empat bibit siklon tropis yang sempat terpantau di sekitar wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir, yakni Bibit Siklon Tropis 90S, 93S, 92P, dan 95W. Keempatnya memiliki dampak tidak langsung terhadap cuaca di wilayah Indonesia.

BMKG pun melaporkan bahwa dari empat sistem tersebut, dua di antaranya kini telah dinyatakan tidak aktif. Saat ini, Bibit Siklon Tropis 90S, yang terbentuk pada 27 Februari 2026 pukul 19.00 WIB di wilayah monitoring Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, telah dinyatakan tidak aktif.

"Bibit Siklon Tropis 92P yang terbentuk pada 2 Maret 2026 pukul 07.00 WIB di wilayah monitoring TCWC Jakarta juga telah dinyatakan tidak aktif," tulis BMKG dikutip dari media sosial resminya, Sabtu (7/3/2026).

Sementara itu, BMKG mengungkapkan saat ini Bibit Siklon Tropis 93S, yang terbentuk pada 2 Maret 2026 pukul 13.00 WIB, masih terpantau di Samudra Hindia bagian barat Australia. "Sistem ini memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dan diperkirakan bergerak perlahan ke arah barat dalam 24 jam ke depan," tulis BMKG.

Bibit Siklon Tropis 95W terbentuk pada 4 Maret 2026 pukul 13.00 WIB di luar wilayah monitoring TCWC Jakarta. Pada 6 Maret 2026 pukul 01.00 WIB, sistem ini terpantau berada di Samudra Pasifik utara Papua dan masuk dalam wilayah monitoring TCWC Jakarta. Sistem ini juga memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dan diperkirakan bergerak perlahan ke arah barat.

BMKG mengatakan, meski peluangnya rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis, beberapa bibit siklon tersebut dapat menimbulkan dampak tidak langsung berupa peningkatan tinggi gelombang di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204679/cuaca_ekstrem-y3OM_large.jpg
Waspada Cuaca Ekstrem, Tiga Bibit Siklon Tropis Kepung Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204239/cuaca_ekstrem-bYyZ_large.jpg
Waspada! Hujan Deras Intai Indonesia Sepekan ke Depan, Berikut Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203862/cuaca_ekstrem-vBkf_large.jpg
BMKG Deteksi Awan Konvektif Picu Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia, Masyarakat Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203123/viral-4D9f_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Terjang Sejumlah Wilayah hingga 26 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198253/pramono-qjpn_large.jpg
Curah Hujan Tinggi, Pramono Terapkan PJJ dan WFH Sampai 1 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197788/cilincing-M81r_large.jpg
Diterjang Angin Kencang, 51 Rumah dan Sekolah di Cilincing Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement