4 Bibit Siklon Tropis Terpantau di Sekitar Indonesia, Waspada Cuaca Ekstrem

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan empat bibit siklon tropis yang sempat terpantau di sekitar wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir, yakni Bibit Siklon Tropis 90S, 93S, 92P, dan 95W. Keempatnya memiliki dampak tidak langsung terhadap cuaca di wilayah Indonesia.

BMKG pun melaporkan bahwa dari empat sistem tersebut, dua di antaranya kini telah dinyatakan tidak aktif. Saat ini, Bibit Siklon Tropis 90S, yang terbentuk pada 27 Februari 2026 pukul 19.00 WIB di wilayah monitoring Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, telah dinyatakan tidak aktif.

"Bibit Siklon Tropis 92P yang terbentuk pada 2 Maret 2026 pukul 07.00 WIB di wilayah monitoring TCWC Jakarta juga telah dinyatakan tidak aktif," tulis BMKG dikutip dari media sosial resminya, Sabtu (7/3/2026).

Sementara itu, BMKG mengungkapkan saat ini Bibit Siklon Tropis 93S, yang terbentuk pada 2 Maret 2026 pukul 13.00 WIB, masih terpantau di Samudra Hindia bagian barat Australia. "Sistem ini memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dan diperkirakan bergerak perlahan ke arah barat dalam 24 jam ke depan," tulis BMKG.

Bibit Siklon Tropis 95W terbentuk pada 4 Maret 2026 pukul 13.00 WIB di luar wilayah monitoring TCWC Jakarta. Pada 6 Maret 2026 pukul 01.00 WIB, sistem ini terpantau berada di Samudra Pasifik utara Papua dan masuk dalam wilayah monitoring TCWC Jakarta. Sistem ini juga memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dan diperkirakan bergerak perlahan ke arah barat.

BMKG mengatakan, meski peluangnya rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis, beberapa bibit siklon tersebut dapat menimbulkan dampak tidak langsung berupa peningkatan tinggi gelombang di sejumlah wilayah perairan Indonesia.