INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Deteksi Awan Konvektif Picu Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia, Masyarakat Diminta Waspada

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |15:45 WIB
BMKG Deteksi Awan Konvektif Picu Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia, Masyarakat Diminta Waspada
BMKG deteksi awan konvektif picu hujan di sejumlah wilayah Indonesia (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi pertumbuhan awan konvektif yang sangat signifikan dan meluas dari ujung barat hingga ujung timur wilayah Indonesia.

Pantauan ini berdasarkan hasil citra satelit inframerah Himawari-9 yang diambil pada Rabu, 26 Februari 2026 pukul 10.00 WIB. Pertumbuhan awan konvektif ini berpotensi memicu hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan analisis citra satelit tersebut, sebaran awan konvektif yang berpotensi membawa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terpantau terkonsentrasi di wilayah Sumatera yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.

Kondisi serupa juga terlihat di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali, khususnya di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, serta Bali. Selain itu, wilayah Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Maluku turut menunjukkan aktivitas awan yang cukup masif.

Wilayah Papua juga menjadi perhatian utama karena hampir seluruh daratannya tertutup awan konvektif tebal, mulai dari Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, hingga Papua Tengah.

