Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,0 Guncang Laut Banda Maluku, Ini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |05:17 WIB
Gempa M5,0 Guncang Laut Banda Maluku, Ini Analisis BMKG
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Laut Banda, Seram Bagian Timur, Maluku diguncang gempa tektonik berkekuatan M5,0 pada Kamis 26 Februari 2026 pukul 03.04.24 WIB. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,13° LS; 131,02° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 199 km barat laut Maluku Tenggara dengan kedalaman 42 km.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono mengatakan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam Lempeng Laut Banda.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik (oblique thrust fault)," jelasnya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Seram Bagian Timur dengan skala intensitas II–III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

Rahmat memastikan hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 03.30 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan (aftershock).

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Maluku BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203667/gempa-aBdv_large.jpg
BMKG Ungkap Gempa M4,2 di Aceh Jaya Akibat Aktivitas Subduksi Lempeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203598/gempa_megathrust-eJkM_large.jpg
BMKG: Prediksi Gempa Megathrust di Indonesia 2026 Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203563/gempa-RE9C_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Calang Aceh Jaya, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/340/3203368/gempa-2GeX_large.jpg
Breaking News! Gempa Dangkal M3,2 Guncang Sukabumi, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203162/gempa-nkDZ_large.jpg
Gempa M6,1 Guncang Alaska, BMKG: Tidak Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203088/viral-0lq1_large.jpg
Gempa Besar M7,2 Guncang Sabah Malaysia, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement