Gempa M5,0 Guncang Laut Banda Maluku, Ini Analisis BMKG

JAKARTA - Laut Banda, Seram Bagian Timur, Maluku diguncang gempa tektonik berkekuatan M5,0 pada Kamis 26 Februari 2026 pukul 03.04.24 WIB. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,13° LS; 131,02° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 199 km barat laut Maluku Tenggara dengan kedalaman 42 km.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono mengatakan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam Lempeng Laut Banda.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik (oblique thrust fault)," jelasnya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Seram Bagian Timur dengan skala intensitas II–III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

Rahmat memastikan hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 03.30 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan (aftershock).

