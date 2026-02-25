Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Prediksi Gempa Megathrust di Indonesia 2026 Hoaks!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |13:19 WIB
BMKG: Prediksi Gempa Megathrust di Indonesia 2026 Hoaks!
Prediksi gempa megathrust hoax (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan kabar yang beredar di media sosial mengenai prediksi gempa megathrust yang akan mengguncang seluruh Indonesia pada 2026 adalah hoaks.

“Beredar unggahan yang menyebutkan bahwa BMKG memprediksi gempa megathrust besar akan terjadi di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Informasi tersebut tidak benar,” tulis BMKG melalui akun Instagram resminya @infoBMKG, Rabu (25/2/2026).

BMKG menekankan sampai saat ini, secara ilmiah, belum ada teknologi di dunia yang mampu memprediksi waktu terjadinya gempa bumi secara tepat dan akurat.

“BMKG tidak pernah menyampaikan prediksi waktu pasti terjadinya gempa bumi. Hingga saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi belum mampu memprediksi kapan, di mana, dan seberapa besar gempa akan terjadi secara tepat dan akurat,” bunyi pernyataan resmi BMKG.

BMKG juga menjelaskan perbedaan mendasar antara “Kajian Potensi” dan “Prediksi Waktu Kejadian”. Secara rutin, BMKG memantau aktivitas seismik dan melakukan kajian potensi sumber gempa di berbagai wilayah Indonesia. Kajian tersebut dimaksudkan untuk pemetaan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan atau mitigasi bencana, bukan untuk menetapkan kapan akan terjadi gempa.

“Penting untuk dipahami, kajian potensi bukanlah prediksi waktu kejadian. Informasi potensi gempa bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kepanikan. Jangan mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi,” tegas BMKG.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Megathrust Hoaks BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203563/gempa-RE9C_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Calang Aceh Jaya, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/340/3203368/gempa-2GeX_large.jpg
Breaking News! Gempa Dangkal M3,2 Guncang Sukabumi, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203162/gempa-nkDZ_large.jpg
Gempa M6,1 Guncang Alaska, BMKG: Tidak Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203088/viral-0lq1_large.jpg
Gempa Besar M7,2 Guncang Sabah Malaysia, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3203052/gempa-eCI8_large.jpg
Gempa Besar M6,0 Guncang Fiji, Tidak Berpotensi Tsunami di Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/340/3202922/gempa-D6Og_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Kepulauan Aru Maluku, Warga Diminta Waspada Gempa Susulan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement