Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Dangkal M3,2 Guncang Sukabumi, Pusatnya di Darat

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |11:28 WIB
Breaking News! Gempa Dangkal M3,2 Guncang Sukabumi, Pusatnya di Darat
Breaking News! Gempa Dangkal M3,2 Guncang Sukabumi, Pusatnya di Darat
A
A
A

JAKARTA -  Gempa dangkal dengan kekuatan M3,2 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan sekitarnya, pada pukul 10.08 WIB, Selasa, (24/2/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Berdasarkan analisis BMKG menunjukkan bahwa gempabumi terletak pada koordinat 6.75 LS dan 106.57 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 26 km Timur Laut Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 6 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” ujar Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto.

Dampak gempabumi berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan  di wilayah Kalapanunggal, Kabandungan dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Selanjutnya di Leuwiliang dengan Skala Intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang - Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bumi Gempa Sukabumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203162/gempa-nkDZ_large.jpg
Gempa M6,1 Guncang Alaska, BMKG: Tidak Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203088/viral-0lq1_large.jpg
Gempa Besar M7,2 Guncang Sabah Malaysia, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3203052/gempa-eCI8_large.jpg
Gempa Besar M6,0 Guncang Fiji, Tidak Berpotensi Tsunami di Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/340/3202922/gempa-D6Og_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Kepulauan Aru Maluku, Warga Diminta Waspada Gempa Susulan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202867/gempa-zhJg_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,0 Guncang Pegunungan Bintang Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/340/3202380/gempa-UHFQ_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Buol Sulteng, Getarannya Terasa hingga Manado
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement