Breaking News! Gempa Dangkal M3,2 Guncang Sukabumi, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa dangkal dengan kekuatan M3,2 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan sekitarnya, pada pukul 10.08 WIB, Selasa, (24/2/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Berdasarkan analisis BMKG menunjukkan bahwa gempabumi terletak pada koordinat 6.75 LS dan 106.57 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 26 km Timur Laut Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 6 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif,” ujar Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto.

Dampak gempabumi berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di wilayah Kalapanunggal, Kabandungan dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Selanjutnya di Leuwiliang dengan Skala Intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang - Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).