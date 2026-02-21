Breaking News! Gempa M6,0 Guncang Pegunungan Bintang Papua

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 6,0 di tenggara Pegunungan Bintang, Papua, siang ini. Adapun kedalaman gempa berada di 33 kilometer.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 13.18 WIB, Sabtu (21/2/2026). Koordinat gempa berada di 5,36 Lintang Selatan dan 145,96 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:6.0, 21-Feb-2026 13:18:44 WIB, Lok:5.36LS, 145.96BT (611 km Tenggara Peg-Bintang-Papua), Kedlmn:33 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG, dilihat Okezone.

Titik gempa berada di 611 kilometer tenggara Pegunungan Bintang, Papua, dengan kedalaman 33 kilometer. Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada korban jiwa maupun kerusakan.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.