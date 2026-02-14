Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,8 Guncang Seram Bagian Barat, Waspada Gempa Susulan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |13:16 WIB
Gempa M4,8 Guncang Seram Bagian Barat, Waspada Gempa Susulan
Gempa M4,8 Guncang Seram Bagian Barat, Waspada Gempa Susulan (Dok BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang Seram Bagian Barat, Maluku, pada Sabtu (14/2/2026). Gempa terjadi pukul 10.09 WIB. 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa ini berpusat di laut dengan kedalaman 10 Km. Gempa juga dirasakan dengan skala MMI II-III di Piru.

Gempa tepat di 35 Km Barat Laut Seram Bagian Barat, Maluku. Gempa berada di titik koordinat 2,81 Lintang Selatan dan 128,01 Bujur Timur.

"Telah terjadi gempabumi mag:4.8, lokasi:Pusat gempa berada di laut 35 Km baratlaut Seram Bagian Barat, waktu:14-Feb-26 10:09:45 WIB, kedlmn:10 Km, gempa ini dirasakan(MMI):II-III Piru," tuli BMKG dalam keterangannya.

BMKG meminta masyarakat untuk hati-hati terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. "Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi."

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
BMKG Gempa Bumi gempa
